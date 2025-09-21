Google Pixel 10-serie Ontvangt Extra Update Met Bugfixes

De smartphones in de Google Pixel 10-serie hebben voor de tweede keer deze maand een update ontvangen. De tweede september-update moet verschillende problemen oplossen, waaronder een probleem met een zwart scherm.

De Google Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL ontvangen een belangrijke september-update. Nadat de smartphones eerder al de beveiligingspatch van september ontvingen, staat er nu een tweede update klaar met belangrijke bugfixes. De update is slechts 30MB groot, maar kan voor mensen die last hebben van de onderstaande bugs een zeer positieve impact hebben. De volledige changelog kun je hieronder doornemen:

Changelog

Systeem: Oplossing voor probleem dat af en toe systeeminstabiliteit veroorzaakte onder bepaalde omstandigheden*[1]

Audio: Algemene verbeteringen voor systeemstabiliteit en prestaties onder bepaalde omstandigheden*[1]

Weergave en grafische weergave: Oplossing voor het probleem waarbij het scherm zwart werd tijdens overgangen van een webpagina in de in-app-browser onder bepaalde omstandigheden*[5]

Framework: Oplossing voor het probleem waarbij de aan/uit-knop in bepaalde gevallen niet meer werkt bij verbinding met Android Auto en opladen via USB-C*[1]

