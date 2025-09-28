Xiaomi 17-serie Met Tweede Scherm Aan Achterzijde Aangekondigd

Xiaomi heeft in thuisland China zojuist de Xiaomi 17-serie aangekondigd. De serie bestaat uit drie zeer krachtige smartphones, waarbij vooral het design erg opvalt. Xiaomi heeft duidelijk gekeken naar Apple’s nieuwste iPhone, maar innoveert door de achterzijde te voorzien van een extra scherm.

Xiaomi heeft besloten om de Xiaomi 16 over te slaan en direct de Xiaomi 17-serie te introduceren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het schaamteloos kopiëren van de iPhone 17. De Xiaomi 17-toestelen lijken namelijk sprekend op de iPhone 17-toestelen. Zelfs de namen Pro en Pro Max zijn door Xiaomi overgenomen. Toch zien we één groot verschil. Xiaomi heeft de camera-module namelijk voorzien van een zeer helder en scherp display. Ook rust Xiaomi de smartphones uit met een veel grotere accu, waardoor je met de Xiaomi 17-serie op papier meer waar voor je geld krijgt dan voor de iPhone 17-serie.

Qua specificaties komen de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Pro veel met elkaar overeen, maar de reguliere Xiaomi 17 heeft geen extra scherm. Alleen de Pro en Pro Max beschikken over een camera-module met daarin een scherm. Dit extra scherm heeft een resolutie van 904 x 572 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3,500 nits. Dankzij dit scherm is het onder andere mogelijk om met de hoofdcamera selfies te maken. Ook kun je met dit scherm muziek bedienen, spelletjes spelen of de smartphone personaliseren met een klok en eigen geanimeerde avatar.

De Xiaomi 17 en 17 Pro beschikken over een 6,3-inch scherm, terwijl de 17 Pro Max is uitgerust met een 6,9-inch scherm. Alle drie de smartphones maken gebruik van de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset. Dit is de krachtigste processor van Qualcomm, die het bedrijf deze week heeft aangekondigd. De reguliere Xiaomi 17 heeft een 6300 mAh accu, de Xiaomi 17 Pro heeft een 7000 mAh accu en de Xiaomi 17 Pro Max heeft een 7500 mAh accu. De smartphones kunnen met 100W bekabeld snelladen en met 50W draadloos snelladen.

De Pro-modellen beschikken over drie 50MP lenzen. Het gaat om een f/1.67 hoofdlens, een f/2.4 ultragroothoeklens en een telelens met 5x optische zoom. De Pro Max heeft echter een grotere f/2.6 sensor, tegenover een f/3.0 sensor op de reguliere Xiaomi 17 Pro.

Op dit moment heeft Xiaomi de Xiaomi 17-serie alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet, maar hoogstwaarschijnlijk moeten we nog tot het eerste kwartaal van 2026 wachten voordat de smartphones naar Nederland komen.