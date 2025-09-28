Qualcomm Introduceert Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset

Qualcomm heeft zijn nieuwste high-end chipset voor smartphones aangekondigd. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 is als eerste te vinden in de high-end Xiaomi 17-serie.

De naam van de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 is opvallend, aangezien Qualcomm een aantal generaties overslaat. Qualcomm heeft gekozen voor de naam “vijfde generatie“, omdat de nieuwe processor zo’n grote stap voorwaarts is ten opzichte van zijn voorganger, de Gen 1.

De nieuwe chipset maakt gebruik van een derde-generatie Oryon CPU, een 37 procent snellere Hexagon NPU, twee 4,6GHz hoofdkernen en zes 3,62 GHz prestatiekernen. De processor zou 35 procent energiezuiniger zijn en moet 23 procent betere gamingprestaties leveren. Ook verbruikt de chipset 20 procent minder energie tijdens het gamen. De aanwezige X85 modem heeft 50 procent minder latency tijdens het gamen en AI-toepassingen in video’s zouden een stuk beter zijn.