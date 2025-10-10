Ultradunne Motorola Edge 70 Krijgt Grotere Accu Dan Concurrentie

Motorola zal binnenkort een extra dunne smartphone introduceren, die gaat concurreren met toestellen als de Samsung Galaxy S25 Edge en de iPhone Air. De Motorola Edge 70 krijgt echter een veel grotere accu dan de concurrentie.

De iPhone Air heeft een accu met een capaciteit van slechts 3149 mAh. De Samsung Galaxy S25 Edge heeft een iets grotere accu met een capaciteit van 3900 mAh. De Motorola Edge 70, die volgens de geruchten minder dan 6 millimeter dik is, zou echter weinig inleveren op de accucapaciteit. Motorola heeft namelijk bekendgemaakt dat de smartphone beschikt over een 4800 mAh accu. Ook dat is minder dan een gemiddelde smartphone, maar het verschil is een stuk minder extreem en 4800 mAh is waarschijnlijk voldoende om de dag mee door te komen.

De hogere accucapaciteit in de Motorola Edge 70 is te danken aan de nieuwe silicium-koolstof-batterij. Dergelijke accu’s beschikken over een hogere energiedichtheid dan de traditionele accu’s. We zien dat veel Chinese fabrikanten al gebruikmaken van silicium-koolstof-accu’s, terwijl fabrikanten als Apple en Samsung nog wat terughoudend zijn.

De Motorola Edge 70 heeft niet alleen een grotere accu, maar kan ook sneller opladen. Zo laden de iPhone Air en Galaxy S25 Edge met maximaal 25W op, terwijl de Motorola Edge 70 ondersteuning heeft voor 68W snelladen. De officiële introductie van de smartphone zal waarschijnlijk begin november plaatsvinden.

via [androidplanet]