Google Pixel Tablet Krijgt Twee Jaar Langer Ondersteuning

Goed nieuws voor mensen met een Google Pixel Tablet. Google heeft namelijk besloten om de softwareondersteuning voor deze tablet met twee jaar te verlengen. Gebruikers kunnen de Pixel Tablet dus blijven gebruiken zonder dat de beveiliging van de tablet achter loopt.

Fabrikanten ondersteunen nieuwe smartphones en tablets steeds langer. Zo ontvangt de nieuwe Pixel 10 Pro bijvoorbeeld 7 jaar lang updates. Oudere apparaten moeten het echter doen met een veel kortere softwareondersteuning. Zo verscheen de Google Pixel Tablet in 2023 op de markt met de belofte van slechts 3 jaar updates. Google heeft nu echter laten weten dat het bedrijf de tablet 2 jaar langer van updates voorziet.

“De Pixel Tablet draait op Android OS. Dit apparaat krijgt gedurende 5 jaar updates, te rekenen vanaf het moment dat het apparaat voor het eerst verkrijgbaar was in de Google Store in de VS.”

De Google Pixel Tablet ontvangt dus vijf jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Hierdoor kun je de tablet voorlopig blijven gebruiken zonder dat de functionaliteit en de beveiliging van de tablet achterloopt op die van andere tablets.

via [AW]