Samsung Galaxy A15, A16 en A17 (5G) Ontvangen Android 16-update

Samsung rolt de One UI 8-update, dat is gebaseerd op Android 16, sneller uit dan verwacht. Zo staat de update nu al klaar voor de 5G-versies van de voordelige Galaxy A15, Galaxy A16 en Galaxy A17.

Samsung deelde eerder een updateschema voor Android 16, waarop stond dat de voordeligere smartphones pas in november worden bijgewerkt naar de nieuwe versie van Android. Dit blijkt echter niet het geval, want de One UI 8-update rolt nu al uit naar de Galaxy A15 (5G), Galaxy A16 (5G) en Galaxy A17 (5G). De updates hebben de volgende firmwareversies gekregen:

Galaxy A17 5G, firmwareversie A176BXXU2BYID

Galaxy A16 5G, firmwareversie A166BXXU4CYI8

Galaxy A15 5G, firmwareversie A156BXXU7DYIA

De One UI 8-update is meer dan 2GB groot en brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Ten eerste installeert de update de beveiligingspatch van september 2025, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen malafide activiteiten. Ook brengt de update kleine wijzigingen voor de interface met zich mee, installeert de update een nieuwe Weer-app en worden functies als Reminder en Quick Share verbeterd.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [galaxyclub]