Sony Xperia 1 VI Ontvangt Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Sony Xperia 1 VI. Het gaat om een grote update die de software bijwerkt naar Android 16 én de nieuwste beveiligingspatch installeert.

Mensen met een Sony Xperia 1 VI, Sony’s vlaggenschip-smartphone van vorig jaar, ontvangen een nieuwe update. De smartphone verscheen op de markt met Android 14 en kreeg vorig jaar december een update naar Android 15. Nu werkt Sony de software bij naar Android 16.

De Android 16-update is ongeveer 850MB groot en bestaat voornamelijk uit een iets aangepaste interface, bugfixes en optimalisaties. Ook installeert de update de beveiligingspatch van oktober 2025. Hierdoor is de beveiliging op de smartphone weer helemaal up-to-date. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]