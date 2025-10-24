Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt Oktober-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Samsung Galaxy S25-serie. Het gaat om een nieuwe beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van oktober installeert.

Doordat Samsung deze maand druk bezig is met de uitrol van Android 16 met de One UI 8-schil, lopen reguliere beveiligingsupdates wat vertraging op. Zo rolt de beveiligingsupdate van oktober nu uit naar de Galaxy S25-serie, terwijl het einde van de maand inmiddels alweer in zicht it.

De update met Firmware S93*BXXS6BYIF is ongeveer 560MB groot en staat klaar voor de Samsung Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra. De oktober-patch bestaat uit veertien verbeteringen voor het Android-systeem zelf, en twintig voor Samsung’s One UI-interface. Zo worden onder andere de beveiliging van de vingerafdruksensor, de Galaxy Watch-verbinding, de DeX-stand, Contacten en Knox verbeterd.

Als je de beveiligingspatch van oktober nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]