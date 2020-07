Oppo Reno 2Z Ontvangt Android 10-update Met ColorOS 7

Oppo heeft een nieuwe update uitgerold naar de Reno 2Z. De update installeert ColorOS 7, de nieuwste versie van Oppo’s softwareschil die is gebaseerd op Android 10. De update brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

De nieuwe update is ook al te downloaden in Nederland. In de changelog zien we welke nieuwe functies ColorOS 7 met zich meebrengt en dat de update ook de beveiligingspatch van mei installeert. Gebruikers krijgen onder andere een volledige donkere modus, nieuwe gestures, meer privacyfuncties en een vernieuwde interface. De volledige changelog staat hieronder.

Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel. Je kunt ook handmatig op updates controleren in de instellingen op je Oppo Reno 2Z.

