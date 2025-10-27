Nothing ‘Lock Glimpse’ Voegt Nieuwe Wallpapers Met “Reclame” Toe Aan Vergrendelscherm

Nothing werkt aan een nieuwe functie die te vinden is in de bèta van Nothing OS 4.0. Wanneer je de functie ‘Lock Glimpse‘ activeert krijg je een verzameling van nieuwe wallpapers te zien op het vergrendelscherm. Deze wallpapers lijken echter te beschikken over een vorm van reclame.

Met ‘Lock Glimpse’ krijg je voortdurend verse wallpapers te zien op je vergrendelscherm. Anshu ontdekte echter dat deze wallpapers een vorm van reclame bevatten, iets dat je niet verwacht van Nothing, een fabrikant die zijn smartphones voorziet van een minimalistisch besturingssysteem.

Onderaan de wallpaper is namelijk een link te vinden, die verband houdt met de afbeelding. Zie je bijvoorbeeld een wallpaper met een ijsje op de achtergrond, dan wordt je doorgestuurd naar een website met uitleg over hoe je dit ijsje zelf kunt maken. Misschien best handig, maar tegelijkertijd wel een soort van reclame op je vergrendelscherm. Dit is iets dat we wel vaker terugzien op zeer voordelige smartphones, maar niet iets dat we verwachten van Nothing. Gelukkig staat ‘Lock Glimpse‘ automatisch uitgeschakeld en moeten gebruikers deze functie zelf inschakelen.

We hopen dat dit niet het begin is van steeds meer reclame op Nothing-smartphones, want veel gebruikers zullen dat niet waarderen.

via [androidplanet]