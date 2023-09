“Google Pixel 8-serie Krijgt Zeven Jaar Updates”

Er zijn opnieuw details over de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro opgedoken in het geruchtencircuit. Er zijn niet alleen specificaties voorbijgekomen, maar ook informatie over het updatebeleid voor Google’s nieuwe vlaggenschip-smartphone.

Naar verwachting krijgen de Google Pixel 8 en 8 Pro langer updates dan hun voorganger. Volgens het updatebeleid krijgen de smartphones maar liefst zeven jaar lang software-updates. Waarschijnlijk gaat het in dit geval alleen om beveiligingsupdates. Hoe lang de Pixel 8 (Pro) Android-updates zal ontvangen is nog onduidelijk. De huidige Pixel 7 (Pro) ontvangt drie grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Ook zijn er een aantal specificaties van de Pixel 8 (Pro) uitgelekt. Volgens de geruchten beschikt de Pixel 8 over een 6,2-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, terwijl de Pixel 8 Pro is uitgerust met een 6,7-inch scherm. Verder heeft de Pixel 8 128GB of 256GB opslagruimte en een 4575 mAh accu met ondersteuning voor 27W bekabeld laden en 18W draadloos laden. De Pixel 8 Pro beschikt in Europa over maximaal 512GB opslagruimte en is uitgerust met 12GB werkgeheugen en een 5050 mAh accu met ondersteuning voor 30W bekabeld laden en 23W draadloos laden. De behuizing van beide toestellen is waterdicht (IP68).

De officiële introductie van de Google Pixel 8 (Pro) zal op 4 oktober plaatsvinden.

