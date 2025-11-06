Gerucht: “Samsung’s Exynos 2600-chip Is Sneller Dan Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip”

Samsung werkt aan de Exynos 2600-chipset, en als we de geruchten mogen geloven haalt Samsung de concurrentie in wat betreft de snelheid van de mobiele processor.

Samsung rust veel van zijn smartphones uit met een Qualcomm Snapdragon-chipset, maar kiest ook regelmatig voor een eigen Exynos-chipset. Voornamelijk in Europa verschijnen Galaxy S-smartphones op de markt met een Exynos-chipset, wat niet altijd positief wordt ontvangen. Doorgaans zijn de chipsets van Samsung namelijk minder krachtig dan de chipsets van Qualcomm.

Als we de laatste geruchten mogen geloven komt aan deze achterstand echter snel een einde. X-gebruiker Lafaiel heeft namelijk de vermeende snelheidstest van de Exynos 2600-chip gedeeld. Als we de kijken naar de scores is de Samsung Exynos 2600-chip sneller dan de krachtigste Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. De scores komen zelfs in de buurt van Apple’s M5 computer- en tablet-chip.

De Exynos 2600 krijgt een single-core score van 4217 en een multi- core score van 13482. In dezelfde test krijgt de Snapdragon 8 Elite Gen 5 een 3800/12100-score en de Apple M5 een 4200/17800-score. Afgaande op deze scores is de aanwezigheid van een Exynos-soc straks dus misschien wel beter dan een Snapdragon-soc.

We raden echter aan om dit gerucht nog met een flinke korrel zout te nemen. Voor de officiële introductie zijn dergelijke scores namelijk vrij eenvoudig te vervalsen. We kunnen dus pas na de officiële introductie testen of de chip van Samsung daadwerkelijk sneller is dan de chip van Qualcomm.

