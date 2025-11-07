Samsung Galaxy Tab A11 Plus Opgedoken In Nederlandse Webwinkel

Samsung heeft de Galaxy Tab A11 Plus nog niet officieel aangekondigd, maar de tablet is nu al opgedoken in een Nederlandse webwinkel. Hierdoor weten we wat voor adviesprijs de Tab A11 Plus meekrijgt en over welke specificaties de tablet beschikt.

De Samsung Galaxy Tab A11 Plus is gespot in de webwinkel van Belsimpel. De WiFi-versie met 128GB opslagruimte kost 279 euro. Voor 256GB opslagruimte betaal je 339 euro. Er is ook een versie beschikbaar met 4G-ondersteuning. Dit model kost 329 euro (128GB) of 389 euro (256GB).

De Galaxy Tab A11 Plus beschikt over een 11-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300-processor, een 7040 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 8MP hoofdlens en een 5MP selfie-camera.

De tablet draait op Android 16 en ontvangt maar liefst zeven jaar softwareupdates. De Samsung Galaxy Tab A11 Plus is verkrijgbaar in de kleuren zilver en grijs.

via [androidplanet]