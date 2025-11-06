Dunne En Krachtige Motorola Edge 70 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist een nieuwe vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Motorola Edge 70 beschikt over krachtige specificaties en heeft een dunne en lichte vormgeving.

De Motorola Edge 70 gaat de concurrentie aan met smartphones zoals de iPhone Air en de Galaxy S25 Edge. De behuizing van de Edge 70 is namelijk slechts 5,99 millimeter dik en is daardoor een van de dunste smartphones op de markt. Ook is de Motorola Edge 70 met een gewicht van 159 gram een van de lichtste smartphones.

De Motorola Edge 70 beschikt over een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels, een 120Hz ververssnelheid en een piekhelderheid van 4500 nits. Intern vinden we een Snapdragon 7 Gen 4-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP selfie-camera. Een telelens ontbreekt, maar we vinden achterop nog wel een dieptesensor.

Motorola brengt de Edge 70 in drie verschillende kleuren op de markt en de smartphone is per direct in Nederland te bestellen voor een adviesprijs van 799,99 euro. De Motorola Edge 70 draait uit de doos op Android 16 en kan rekenen op vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.