Samsung Galaxy Watch 6 en 8 Ontvangen Nieuwe Update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 8. De Galaxy Watch 6 ontvangt een grote update naar Wear OS 6.0 met de One UI 8-schil, terwijl voor de Galaxy Watch 8 een nieuwe beveiligingsupdate klaarstaat.

Zowel de Galaxy Watch 6 als de Watch 6 Classic worden bijgewerkt naar Wear OS 6.0 met de One UI 8.0-schil. De update met firmwareversie XXU1CYK2 is bijna 1,8GB groot en rolt als eerste uit naar de Bluetooth-versie. Mensen met een 4G-versie moeten nog wat langer wachten.

De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van oktober 2025. Daarnaast krijg je toegang tot verschillende nieuwe functies, zoals de Now Bar, een Hardloopcoach, een Mindfulness-functie en uitgebreidere herinneringen, meldingen en waarschuwingen. Ook kun je de apps en wijzerplaten verder personaliseren.

De Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic krijgen een nieuwe beveiligingsupdate met firmwareversie XXU1AYK1 (Bluetooth) of XXU2AYK1 (4G). Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2025, waardoor de beveiliging weer helemaal up-to-date is.

via [galaxyclub]