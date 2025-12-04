OnePlus Deelt Details Van OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 en Watch Lite

OnePlus heeft op 17 december een presentatie ingepland voor de introductie van een nieuwe smartphone, tablet en smartwatch. De fabrikant heeft nu alvast enkele details gedeeld van de OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 en Watch Lite.

OnePlus laat weten dat de OnePlus 15R net als de OnePlus 15 is voorzien van de Ultra Clear Mode, Clear Burst en Clear Night Engine voor het maken van mooie foto’s. Ook weten we dat de smartphone beschikt over de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-chipset, een G2 WiFi-chip en een 1,5K AMOLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid. Het scherm moet beter reageren op aanrakingen.

De OnePlus Pad Go 2, de nieuwe tablet van de fabrikant, krijgt een 12,1-inch scherm met een 2,8K resolutie. Open Canvas-software moet zorgen voor een betere multitasking ervaring.

Als laatste maken we op 17 december kennis met de OnePlus Watch Lite. De smartwatch moet bij normaal gebruik 10 dagen meegaan op één acculading. De smartwatch heeft ondersteuning voor 100 sportmodi en de 60 seconden Wellness Overview-functie. Het AMOLED-scherm van de OnePlus Watch Lite is 1,46-inch groot en heeft een piekhelderheid van 3000 nits. De smartwatch is 8,9mm dik, weegt 35 gram en heeft een roestvrijstalen behuizing. Het is mogelijk om de OnePlus Watch Lite met twee smartphones tegelijkertijd te verbinden.

Na de officiële introductie op 17 december zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]