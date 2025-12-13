Samsung Galaxy S25-serie, Fold 7 en Flip 7 Ontvangen December-update

· 13 december 2025

Samsung Galaxy S25

Samsung rolt de december-update uit naar vijf smartphones van de fabrikant. De nieuwste beveiligingspatch staat klaar voor de smartphones in de Galaxy S25-serie en voor de vouwbare Galaxy Z Fold/Flip 7.

Google brengt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit en de patch van december is nu beschikbaar voor de eerste Samsung-smartphones. Onder andere gebruikers van de Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra kunnen de beveiligingsupdate van december downloaden. Dezelfde update staat ook klaar voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7.

De december-update is bijna 600MB groot en het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.