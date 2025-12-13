Samsung Galaxy S25-serie, Fold 7 en Flip 7 Ontvangen December-update

Samsung rolt de december-update uit naar vijf smartphones van de fabrikant. De nieuwste beveiligingspatch staat klaar voor de smartphones in de Galaxy S25-serie en voor de vouwbare Galaxy Z Fold/Flip 7.

Google brengt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit en de patch van december is nu beschikbaar voor de eerste Samsung-smartphones. Onder andere gebruikers van de Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra kunnen de beveiligingsupdate van december downloaden. Dezelfde update staat ook klaar voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7.

De december-update is bijna 600MB groot en het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]