Gerucht: “Motorola Werkt Aan Concurrent Van Samsung Galaxy Z Fold 7”

Motorola brengt al langer vouwbare smartphones op de markt, maar tot nu toe bestaat Motorola’s Razr-serie alleen uit klaptelefoons die concurreren met de Flip-serie van Samsung. Volgens de laatste berichten werkt Motorola nu ook aan een vouwbare smartphone die de concurrentie aangaat met de Galaxy Fold-serie.

Tech-journalist Alex Maxham heeft op X een foto gedeeld van een pakketje die hij ontving van Motorola. Dit “kerstpakket” bestaat onder andere uit een uitnodiging voor een Lenovo Tech World evenement dat op 6 januari zal plaatsvinden in Las Vegas.

De uitnodiging komt in de vorm van een boek, met daarop de tekst “Every fold reveals a possibilities“. Dit zijn duidelijke verwijzingen die doen vermoeden dat Motorola een vouwbare smartphone zal introduceren die je net als de Galaxy Z Fold 7 openklapt tot een compacte tablet.

Motorola’s holiday gifts never disappoint! Can’t wait to see what they announce at The Sphere next month 👀 pic.twitter.com/0kzdgCHQqH — Alex Maxham (@alexmaxham) December 8, 2025

Beelden of specificaties van de smartphone ontbreken nog, dus we kunnen op dit moment alleen maar speculeren. Wel gaan we er van uit dat de grotere vouwbare smartphone een hogere adviesprijs meekrijgt dan de Razr 60 Ultra. Een prijskaartje van 1500 tot 2000 euro ligt voor de hand. De Samsung Galaxy Z Fold 7 is momenteel namelijk verkrijgbaar voor ruim 1400 euro, terwijl de Pixel 10 Pro Fold voor meer dan 1800 euro over de toonbank gaat.

via [androidplanet]