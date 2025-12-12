Gerucht: “Google Pixel 10a Is Exacte Kopie Van Pixel 9a”

Langzaam druppelen de geruchten over Google’s volgende Pixel a-smartphone binnen. Tot nu toe zijn de berichten echter niet positief, want de Google Pixel 10a lijkt een vrijwel exacte kopie te worden van de Google Pixel 9a.

De Google Pixel 10a was eerder al te zien op gelekte renders, waaruit we konden opmaken dat het design van de Pixel 10a vrijwel identiek is aan die van zijn voorganger. Er is nu echter ook een lijst met specificaties opgedoken, maar ook hier zien we geen verbeteringen.

Net als de Pixel 9a krijgt de Pixel 10a volgens tech-lekker Evleaks een 6.3-inch amoled-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5100 mAh accu. Ook de camera-setup bestaat weer uit een 48MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 13MP selfie-camera.

Alleen informatie over de processor ontbreekt nog. Misschien is dit waar we een verschil gaan zien. Mogelijk krijgt de Pixel 10a opnieuw een Tensor G4-chipset, maar het is ook mogelijk dat Google de smartphone voorziet van een nieuwere Tensor G5-chipset. Een andere mogelijkheid is de toevoeging van de nieuwe Exynos 5400 modemchip, die minder energie verbruikt dan de Exynos 5300 en dus zorgt voor een langere accuduur.

Momenteel gaat het slechts om geruchten, dus neem dit bericht nog even met een flinke korrel zout.

via [androidplanet]