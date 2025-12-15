“Nothing Phone (4a) Wordt Flink Duurder”

Het ziet er naar uit dat de smartphones van Nothing duurder worden. De Nothing Phone (4a), die in 2026 op de markt verschijnt, zou maar liefst 100 euro duurder worden dan zijn voorganger.

Nothing levert een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding, maar volgens de laatste berichten zal het prijsverschil met de concurrentie vanaf volgend jaar veel kleiner worden. Nu is Unreliable Cat niet de meest betrouwbare bron, maar het is iets om in de gaten te houden.

Volgens Unreliable Cat krijgt de Nothing Phone (4a) een Snapdragon 7s-processor, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De prijs van de smartphone zal echter bijna 100 euro hoger uitvallen dan dezelfde configuratie van de Phone (3a). De Nothing Phone (3a) kreeg een adviesprijs mee van 379 dollar, maar de Nothing Phone (4a) gaat volgens de bron over de toonbank voor 475 dollar. De prijs van de Pro-variant stijgt van 459 dollar naar 540 dollar.

De bron schrijft verder dat Nothing een nieuwe kleur zal introduceren, waardoor de Phone (4a) niet alleen in de kleuren zwart en wit op de markt verschijnt, maar ook in de kleur roze.

Op dit moment gaat het enkel om een gerucht van een tech-lekker met niet de beste trackrecord, dus neem dit bericht nog even met een flinke korrel zout.

