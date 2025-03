Nothing Phone (3a) en (3a) Pro Officieel Aangekondigd

Nothing heeft deze week twee nieuwe smartphones aangekondigd. We maken kennis met de Nothing Phone (3a) en de Nothing Phone (3a) Pro, die vanaf 11 maart verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 349 euro en 479 euro.

De Nothing Phone (3a) en Phone (3a) Pro zijn de afgelopen maanden tal van keren voorbijgekomen in het geruchtencircuit en op teasers van Nothing zelf. Deze week is de Nothing Phone (3a)-serie echter eindelijk officieel aangekondigd, waardoor we nu alle details met jullie kunnen delen. Beide smartphones beschikken over een 6,77-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2392 x 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3000 nits. Ook zijn beide smartphones uitgerust met een Snapdragon 7s Gen 3-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen en een IP64-rating.

De smartphones hebben ondersteuning voor dual-nano-sim, maar de Pro-versie heeft ook ondersteuning voor eSIM. Uit de doos draaien de smartphones op Android 15 met de Nothing OS 3.1-schil en Nothing belooft drie OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Achterop vinden we een verbeterde glazen achterzijde, met daaronder de bekende Glyph Interface. Aan de rechterkant vinden we een nieuwe Essential Key. Druk op deze knop om inhoud vast te leggen en te verzenden naar de Essential Space. Met een lange druk kun je een spraaknotitie opnemen en met een dubbeltik kun je direct naar al je opgeslagen inhoud gaan.

Zowel de Nothing Phone (3a) als de Phone (3a) Pro beschikken over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, maar de Phone (3a) Pro heeft een snellere autofocus en een dubbele pixelcapaciteit. Daarnaast heeft de Pro-versie een 50MP periscooplens met 3x optische zoom, terwijl de reguliere Phone (3a) is uitgerust met een 50MP telelens met 2x optische zoom. De derde lens is een 8MP groothoeklens. Als laatste heeft de Nothing Phone (3a) een 32MP selfie-camera en de Phone (3a) Pro een 50MP selfie-camera.

Beschikbaarheid en prijzen

De Nothing Phone (3a) is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit en Blauw

· 8+128GB – €349

· 12+256GB – €399

De Nothing Phone (3a) Pro is verkrijgbaar in de kleuren Grijs en Zwart

· 12+256GB – €479

De reguliere Nothing Phone (3a) kun je per direct bestellen via nothing.tech. De open verkoop (via Nothing website en via partners) start op 11 maart 2025 (Phone 3a) en 25 maart 2025 (Phone 3a Pro).