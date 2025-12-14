Nieuwe Android-functie Maakt Videobellen Met De Politie Mogelijk

Google heeft een nieuwe Android-functie geïntroduceerd, met de naam ‘Android Emergency Live Video’. Met de nieuwe functie kun je live beelden delen met de meldkamer.

‘Android Emergency Live Video’ geeft Android-gebruikers de mogelijkheid om de camera van de smartphone te delen met de meldkamer. De centralist kan een verzoek naar jouw apparaat sturen om een video te delen. Deze moet je dan wel zelf accepteren. Bij het accepteren wordt de video in picture-in-picture geopend, waarna de centralist de situatie in kan schatten om de juiste hulp te bieden. Google zegt het volgende over de nieuwe functie:

“In een noodsituatie telt elke seconde. Maar het kan moeilijk zijn om precies te beschrijven wat er gebeurt, vooral als je gestrest bent of in gevaar verkeert. Of het nu gaat om een auto-ongeluk, een medische noodsituatie of een snel om zich heen grijpende bosbrand, het kan cruciaal zijn als hulpverleners de situatie goed kunnen zien.”

Android Emergency Live Video werkt met Android 8 en nieuwer, maar is op dit moment alleen beschikbaar in de VS. De functie komt ook als app naar bepaalde regio’s in Duitsland en Mexico. Informatie over een Nederlandse release hebben we nog niet.

via [droidapp]