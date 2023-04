“Renders Van Samsung Galaxy Z Flip 5 Tonen Unieke Coverscherm”

Samsung zal dit jaar de opvolgers van de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 introduceren. Van de Galaxy Z Flip 5 zijn nu renders opgedoken, waarbij opvalt dat de smartphone een unieke coverscherm lijkt te krijgen.

De renders zijn gedeeld op Twitter door de bekende tech-lekker Ice Universe. Waar de voorgaande modellen in de Z Flip-serie beschikken over een zeer klein coverscherm, krijgt de Z Flip 5 volgens de bron een veel groter scherm aan de buitenkant. Het scherm is niet alleen veel groter, maar heeft ook een unieke vorm. Zo is het scherm niet vierkant, maar heeft Samsung gekozen voor een vorm dat de bron ‘folder’-vorm noemt. Hierbij is aan de rechterkant van het coverscherm een gedeelte weggelaten voor de dubbele camera. De bron claimt 100% zeker te zijn dat dit het design is van de Samsung Galaxy Z Flip 5.

In het geruchtencircuit zijn ook al een aantal andere details van de Samsung Galaxy Z Flip 5 opgedoken. Zo krijgt de smartphone waarschijnlijk een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 50MP hoofdlens en is de vouw in het scherm minder zichtbaar. De Galaxy Z Flip 5 verschijnt waarschijnlijk in augustus op de markt, samen met de Galaxy Z Fold 5.

via [androidplanet]