Motorola Razr 60 (Ultra) Ontvangt Android 16-update

Motorola rolt een nieuwe update uit naar de vouwbare Motorola Razr 60 en Razr 60 Ultra. Het gaat om de Android 16-update, die een hoop vernieuwingen en betere beveiliging met zich meebrengt.

Mensen met de opvouwbare Razr 60 en Razr 60 Ultra kunnen nu de nieuwste versie van Android downloaden. De Android 16-update is maar liefst 3.95GB groot en brengt onder andere een vernieuwd design, een betere beveiliging, meer controle over de rechten van apps en een verbeterde ondersteuning voor LE Audio-apparaten met zich mee.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdate‘. Doordat de update met versienummer W1VL36H.59-55-5 bijna 4GB groot is raden we aan om de update via WiFi te downloaden.

via [droidapp]