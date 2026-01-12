OnePlus Introduceert Turbo 6V Met 9000 mAh Accu

OnePlus heeft een nieuwe smartphone aangekondigd met een wel hele grote accu. De accu van de OnePlus Turbo 6V heeft een capaciteit van maar liefst 9000 mAh.

De OnePlus Turbo 6V is aangekondigd voor de Chinese markt en komt waarschijnlijk niet naar Nederland. Toch is het interessant voor ons, want OnePlus introduceert doorgaans op een later tijdstip Europese smartphones die veel lijken op de Chinese modellen.

De Turbo 6V beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1272 x 2772 pixels, een Snapdragon 7s Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een 50MP hoofdcamera. Opzich niks bijzonders, totdat we naar de accu kijken. De accu heeft namelijk een capaciteit van maar liefst 9000 mAh. Deze accu heeft ondersteuning voor 80W snelladen en 27W reverse laden.

In China kost de OnePlus Turbo 6V omgerekend ongeveer 230 euro, maar zoals wij eerder schreven komt de smartphone niet naar de Benelux.