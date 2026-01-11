“Introductie Samsung Galaxy A57 en A37 Begin Februari”
Samsung zal over niet al te lange tijd de Galaxy S26-serie introduceren, maar we maken binnenkort ook kennis met de nieuwste Galaxy A-smartphones. Volgens de geruchten zal de introductie van de Galaxy A57 en Galaxy A37 begin februari plaatsvinden.
De introductie van de Galaxy S26-serie zal naar verwachting op 25 februari plaatsvinden, maar volgens tech-lekker Abhishek Yadav maken we voor die tijd eerst nog kennis met de opvolgers van de populaire mid-range Galaxy A56 en A36. De bron claimt dat Samsung de Galaxy A57 en A37 in de eerste of tweede week van februari zal presenteren. Een exacte datum ontbreekt nog.
Als dit gerucht klopt betekent dit dat Samsung de nieuwe Galaxy A-smartphones dit jaar eerder introduceert dan voorgaande jaren. De Galaxy A56 en A36 en ook de Galaxy A55 en A35 verschenen namelijk in maart op de markt.
Dezelfde bron schrijft verder dat Samsung voor die tijd eerst nog de budget-smartphone Samsung Galaxy A07 5G zal introduceren. De introductie van deze smartphone zal namelijk eind januari plaatsvinden. Of de Galaxy A07 5G ook naar Nederland komt is echter nog onduidelijk. Samsung brengt de Galaxy A0x-smartphones doorgaans niet in ons land uit.
via [androidplanet]