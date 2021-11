Introductie OPPO Reno 7-serie Deze Week, Dit Weten We Al

OPPO is van plan om later deze week de OPPO Reno 7-serie officieel te introduceren. Er zijn echter al een hoop specificaties en beelden van de Reno 7 en 7 Pro uitgelekt, waardoor de meeste informatie al bekend is.

De Reno 7-serie bestaat uit drie smartphones, namelijk de reguliere Reno 7, de duurdere Reno 7 Pro en de voordeligere Reno 7 SE (Special Edition). Qua uiterlijk lijken de smartphones veel op de huidige Oppo Reno 6, die weer lijkt te zijn geïnspireerd door de nieuwste iPhone.

Veel specificaties liggen inmiddels al op straat. De Reno 7 SE is de voordeligste van de drie en beschikt onder andere over een 6,43-inch 90Hz AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 920-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP, 8MP en 2MP lens.

De reguliere Reno 7 heeft een iets groter 6,5-inch scherm, een MediaTek Dimensity 1200-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een iets grotere 4500 mAh accu en een driedubbele camera met een 50MP, 16MP en 2MP lens. De Reno 7 Pro doet hier nog een stapje bovenop met een Snapdragon 888-processor, 256GB of 512GB opslagruimte en een zoomlens.





De aankondiging van de Oppo Reno 7-serie zal op 25 november plaatsvinden. Dan zal OPPO de smartphones eerst voor de Chinese markt introduceren. We weten nog niet of en wanneer de Reno 7-serie naar Europa komt, maar de Reno 6-serie verscheen op een later tijdstip wel in Europa op de markt.

via [androidplanet]