Nothing Maakt Einde Aan Opt-inadvertenties Op Lockscreen

Na negatieve berichten over de Lock Glimpse-functie op de Phone 3a-toestellen heeft Nothing besloten om deze functie te verwijderen. De Lock Glimpse-functie blijft echter nog wel aanwezig op de Phone 3a Lite.

Lock Glimpse is een functie die lockscreenachtergronden genereert, met daarin advertentielinks naar externe websites. Lock Glimpse moest dienen als een extra inkomstenbron voor Nothing. De introductie van de functie resulteerde echter in veel kritiek van gebruikers, waardoor Nothing nu heeft besloten om de functie te schrappen op de meeste smartphones van de fabrikant. De functie blijft alleen aanwezig op de Nothing Phone 3a Lite. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de lage adviesprijs van het toestel.

Lock Glimpse is een opt-in functie, maar een Reddit-gebruiker ontdekte dat de functie op de achtergrond alsnog energie verbruikte en data probeerde op te halen bij de advertentieplatforms Bloomrivers en Boyuan.

Nothing heeft laten weten dat het besturingssysteem als alternatief van de Lock Glimpse-functie nu apps gaat aanbevelen bij gebruikers via een pop-up. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit ook om gesponsorde app, die dienen extra verdienmodel voor Nothing. Gebruikers kunnen deze optie zelf uitschakelen in de instellingen op de smartphone.

“Dit is onderdeel van de setup experience en verschijnt bij de eerste keer dat het toestel wordt ingesteld of na bepaalde software-updates.”

