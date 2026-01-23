Specificaties Samsung Galaxy A57 Gelekt: Geen Grote Veranderingen

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy A56 en in het geruchten zijn nu de vermoedelijke specificaties van de smartphone opgedoken. Als de geruchten kloppen lijkt de Samsung Galaxy A57 veel op zijn voorganger.

Als we afgaan op de online informatie, zal zowel het design als de specificaties van de Galaxy A57 niet veel veranderen ten opzichte van de Galaxy A56. De Galaxy A57 zou 161,5 x 76,8 x 6,9 millimeter meten en 182 gram wegen. Dit maakt de Galaxy A57 een fractie kleiner en 16 gram lichter. Ook het scherm is waarschijnlijk een fractie kleiner. Het gaat om een 6,6-inch scherm, ten opzichte van het 6,7-inch scherm van de Galaxy A56.

De processor krijgt een upgrade naar de Exynos 1680-SoC en Samsung combineert dit met 8GB of 12GB werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 4905 mAh. Dat is ietsjes minder dan de 5000 mAh accu in de Galaxy A56. De camera-setup bestaat waarschijnlijk uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 12MP selfie-camera.

Meer details hebben we niet en het is ook nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A57 officieel zal introduceren.

via [droidapp]