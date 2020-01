Samsung Galaxy A50 Ontvangt Als Eerste Beveiligingspatch Van Januari 2020

Samsung is er snel bij als het gaat om de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De patch van januari 2020 is namelijk nog niet eens aangekondigd door Google, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant rolt de patch nu al uit naar de Samsung Galaxy A50.

De Galaxy A50 is een erg populaire smartphone en Samsung wil zijn gebruikers graag tevreden houden door de smartphone snel te voorzien van de nieuwste updates. Deze maand is de fabrikant er opnieuw snel bij. Google zal de beveiligingspatch van januari 2020 namelijk pas maandag introduceren en uitrollen naar de Pixel-smartphones, maar Samsung heeft de patch nu al uitgerold naar de Galaxy A50. Hierdoor is de Galaxy A50 de eerste smartphone die deze patch ontvangt.

Omdat Google de patch van januari 2020 nog niet officieel heeft aangekondigd weten we nog niet precies welke kwetsbaarheden de patch aanpakt. Wel is zeker dat de smartphone weer een stukje beter beveiligd is. De update brengt overigens ook wat andere verbeteringen met zich mee, waaronder een stabielere camera met verbeterde fotokwaliteit en een verbeterde WiFi-verbinding. De update is 659MB groot en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden.

via [droidapp]