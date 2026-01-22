Huawei FreeClip 2 Oordopjes Nu Verkrijgbaar Voor 200 Euro

Huawei heeft zijn nieuwste setje draadloze oordopjes op de markt gebracht. De Chinese fabrikant introduceerde de Huawei FreeClip 2 al in december, maar de oordopjes zijn vanaf nu verkrijgbaar. De FreeClip 2 krijgt een adviesprijs mee van 199,99 euro.

De nieuwe Huawei FreeClip 2-oordopjes hebben volgens Huawei een betere open-earpasvorm dan zijn voorganger. De FreeClip 2-earbuds beschikt over een “comfortbean” die op de oorschelp van de gebruiker rust. De behuizing van deze “comfortbean” beschikt over aanraakbediening. De comfortbean en de acousticsball, waar de driver in zit, zijn verbonden met een C-vormige brug.

De oordopjes wegen 5,1 gram, hebben een gedeeltelijke stof- en waterdichte behuizing (IP57-certificering) en gaan 9 uur mee op één acculading. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 38 uur naar muziek luisteren. Slimme AI-functies, adaptief volume en adaptieve stemversterking moeten zorgen voor meer volume en meer bas ten opzichte van de eerste FreeClip oordopjes.

De Huawei FreeClip 2 is verkrijgbaar in de kleuren blauw, wit, zwart en rosegoud voor een adviesprijs van 199,99 euro.

via [tweakers]