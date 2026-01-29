Motorola Introduceert Moto G17, G67 en G77

Motorola heeft meerdere nieuwe smartphones aangekondigd voor in de Moto G-serie. We maken kennis met de Moto G17, G67 en G77, die op de markt verschijnen voor een adviesprijs van 199 euro tot 329 euro.

Motorola begint 2026 sterk. Nadat de fabrikant eerder deze maand al de vouwbare Razr Fold en de high-end Motorola Signature introduceerde, maken we nu kennis met verschillende Moto G-toestellen. De Moto G77 is de duurste van de drie modellen en beschikt over een 6,78-inch 1,5K AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 6400-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een stevige behuizing met een MIL-STD-810H certificering.

De camera-setup bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 32MP selfie-camera. De uitvoering met 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 299 euro. Voor 512GB opslagruimte betaal je 329 euro. De Moto G77 is per direct verkrijgbaar in de kleuren Shaded Spruce en Black Olive.

De Moto G67 lijkt veel op de Moto G77, met een vergelijkbaar ontwerp, opnieuw een 6,78-inch scherm en een 5200 mAh (30W) accu. Intern vinden we echter een iets minder krachtige MediaTek Dimensity 6300-chipset met 4GB werkgeheugen. Ook heeft de hoofdcamera een 50MP lens in plaats van een 108MP lens.

De Moto G67 krijgt een adviesprijs mee van 259 euro voor de uitvoering met 4GB RAM en 256GB ROM. De smartphone is per direct verkrijgbaar in de kleuren Arctic Seal en Nile.

Als laatste maken we kennis met de Moto G17. Deze voordelige smartphone beschikt over een 6,72-inch Full-HD+ scherm, een MediaTek Helio G81 Extreme-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 18W laden. Motorola brengt ook de Moto G17 Power op de markt. Deze uitvoering beschikt over een 6000 mAh (30W) accu en 256GB opslagruimte.

De reguliere Moto G17 krijgt een adviesprijs mee van 199 euro, terwijl de Moto G17 Power over de toonbank gaat voor 229 euro.