Ook Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Januari-update

Gebruikers moesten deze maand wat langer wachten dan normaal, maar Samsung heeft de januari-update de afgelopen week uitgerold naar heel veel toestellen. Zo staat de update nu onder andere klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie.

Eerder rolde Samsung de eerste beveiligingsupdate van 2026 al uit naar de Samsung Galaxy A56, A55, A54, A53, A26, S24-serie en de Galaxy Z Fold/Flip 7. Nu staat de januari-update ook klaar voor de Galaxy S23-serie. Het gaat om de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De Galaxy S23 FE ontvangt de januari-patch op een later tijdstip.

Na de installatie van de januari-update is de beveiliging op de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

