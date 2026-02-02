Officieel: Introductie Samsung Galaxy S26-serie Op 25 Februari

Een teaser voor de aankomende Samsung Galaxy Unpacked is vroegtijdig uitgelekt. Dankzij deze teaser weten wij dat Samsung de Galaxy S26-serie op 25 februari officieel zal introduceren.

Er gaan al langer geruchten rond over een lancering van de Galaxy S26-serie ergens rond het einde van februari. Dankzij een teaser kunnen wij nu de exacte datum delen. De officiële teaser is gedeeld door de betrouwbare bron Evan Blass. Op deze Galaxy Unpacked-teaser zien we de datum 25 februari 2026. De locatie waar het evenement zal plaats houdt Blass nog even geheim. Eerdere geruchten spreken echter over de stad San Francisco.

De introductie van de Galaxy S26-serie zal dus een maand later plaatsvinden dan de Galaxy S25-serie, die Samsung op 22 januari 2025 introduceerde. De nieuwe vlaggenschip-serie bestaat uit de Galaxy S26, S26 Plus en Galaxy S26 Ultra, waarvan eerder al specificaties en vermoedelijke adviesprijzen zijn uitgelekt. Daarnaast verwachten we dat Samsung tijdens hetzelfde evenement ook de Galaxy Buds 4 oordopjes zal introduceren.

via [galaxyclub]