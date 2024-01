Samsung Teaset Galaxy Ring

Steeds meer fabrikanten werken aan een nieuw soort wearable, namelijk een slimme ring. Ook Samsung, zo blijkt uit een teaser die de fabrikant toonde na de introductie van de Galaxy S24-serie.

Kortgeleden toonde Amazfit de Helio Ring. Dit is een slimme ring met een aantal sensoren die jouw dagelijkse activiteiten en slaap in de gaten kunnen houden. We zien dat meer fabrikanten een dergelijke ring op de markt willen brengen, zo ook Samsung. Veel details heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nog niet gegeven, maar dankzij een teaser weten we al wel hoe de Galaxy Ring er uit komt te zien. Ook is duidelijk dat Samsung de Galaxy Ring in 2024 op de markt wil brengen.

De Samsung Galaxy Ring, waarvan de naam overigens nog niet 100 procent vaststaat, is een SmartThings-apparaat. Hierdoor zou je niet alleen je activiteiten kunnen meten via de ingebouwde sensoren, maar moet het ook mogelijk zijn om samen te werken met andere SmartThings-apparaat. Zou zou je bijvoorbeeld een Samsung-televisie kunnen bedienen. Hoe dit allemaal werkt, hoe veel de Galaxy Ring gaat kosten en wanneer de ring op de markt verschijnt is op dit moment echter nog onduidelijk.

