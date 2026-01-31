“Samsung Galaxy S26 Ultra Wordt Voordeliger Dan Voorganger”

In het geruchtencircuit zijn de Zweedse prijzen van de Samsung Galaxy S26-serie uitgelekt. Als de prijzen kloppen zien we een opmerkelijk verschil ten opzichte van de Galaxy S25-serie. De Galaxy S26 en S26+ worden duurder, terwijl de Galaxy S26 Ultra juist goedkoper wordt.

Volgens de bron WinFuture brengt Samsung dit jaar geen 128GB-modellen uit van de Galaxy S26-serie. Dit zorgt ervoor dat de prijs van de Galaxy S26 stijgt, omdat je alleen kunt kiezen tussen 256GB en 512GB opslagruimte. In Zweden kost de goedkoopste Galaxy S26 volgens de bron straks 11.990 kronen. Dat is een stijging van zo’n 20 procent. Als we dit doorrekenen naar euro’s stijgt de prijs mogelijk van 899 euro (S25 / 128GB) naar 1049 euro (S26 / 256GB).

De Galaxy S26 Plus met 256GB kost net zo veel als zijn voorganger, maar de uitvoering met 512GB opslagruimte gaat meer kosten. Het meest opmerkelijke en leukste nieuws is echter de prijsverlaging van de S26 Ultra. Volgens de bron daalt de prijs namelijk van 17990 Zweedse kronen naar 16990 kronen voor de 256GB-versie. De S25 Ultra kreeg in Nederland een adviesprijs mee van 1449 euro, dus deze prijs zou kunnen dalen naar 1349 of 1399 euro. De 1TB-versie blijft wel in prijs gelijk.

Opslagruimte S25 S26 S25+ S26+ S25 Ultra S26 Ultra 128GB 9990 SEK 256GB 10.990 SEK 11.990 SEK 14.490 SEK 14.490 SEK 17.990 SEK 16.990 SEK 512GB 13.990 SEK 15.990 SEK 16.990 SEK 19.490 SEK 18.990 SEK 1TB 22.490 SEK 22.490 SEK

Samsung zal de Galaxy S26-serie eind februari officieel introduceren. De fabrikant deelde eerder deze week al de eerste teaser voor de nieuwe vlaggenschip-smartphone.

via [tweakers]