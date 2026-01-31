“Samsung Galaxy S26 Ultra Wordt Voordeliger Dan Voorganger”

· 31 januari 2026

Samsung Galaxy S26 Plus

In het geruchtencircuit zijn de Zweedse prijzen van de Samsung Galaxy S26-serie uitgelekt. Als de prijzen kloppen zien we een opmerkelijk verschil ten opzichte van de Galaxy S25-serie. De Galaxy S26 en S26+ worden duurder, terwijl de Galaxy S26 Ultra juist goedkoper wordt.

Volgens de bron WinFuture brengt Samsung dit jaar geen 128GB-modellen uit van de Galaxy S26-serie. Dit zorgt ervoor dat de prijs van de Galaxy S26 stijgt, omdat je alleen kunt kiezen tussen 256GB en 512GB opslagruimte. In Zweden kost de goedkoopste Galaxy S26 volgens de bron straks 11.990 kronen. Dat is een stijging van zo’n 20 procent. Als we dit doorrekenen naar euro’s stijgt de prijs mogelijk van 899 euro (S25 / 128GB) naar 1049 euro (S26 / 256GB).

De Galaxy S26 Plus met 256GB kost net zo veel als zijn voorganger, maar de uitvoering met 512GB opslagruimte gaat meer kosten. Het meest opmerkelijke en leukste nieuws is echter de prijsverlaging van de S26 Ultra. Volgens de bron daalt de prijs namelijk van 17990 Zweedse kronen naar 16990 kronen voor de 256GB-versie. De S25 Ultra kreeg in Nederland een adviesprijs mee van 1449 euro, dus deze prijs zou kunnen dalen naar 1349 of 1399 euro. De 1TB-versie blijft wel in prijs gelijk.

OpslagruimteS25S26 S25+S26+ S25 UltraS26 Ultra
128GB9990 SEK
256GB10.990 SEK11.990 SEK14.490 SEK14.490 SEK17.990 SEK16.990 SEK
512GB13.990 SEK15.990 SEK16.990 SEK19.490 SEK18.990 SEK
1TB22.490 SEK22.490 SEK

Samsung zal de Galaxy S26-serie eind februari officieel introduceren. De fabrikant deelde eerder deze week al de eerste teaser voor de nieuwe vlaggenschip-smartphone.

via [tweakers]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.