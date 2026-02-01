Nothing Brengt In 2026 Geen High-end Smartphone Uit

Nothing heeft de plannen voor de nabije toekomst gedeeld. De fabrikant is niet van plan om dit jaar een nieuwe high-end smartphone op de markt te brengen. Er komt dus geen Nothing Phone (4), maar waar kunnen we dan wel naar uit kijken?

Carl Pei, de CEO van Nothing, heeft laten weten dat de fabrikant niet elk jaar een vlaggenschip-smartphone zal uitbrengen. “We komen niet zomaar ieder jaar op de proppen met een flagship-smartphone. We willen dat iedere upgrade significant is”. Hieruit kunnen we opmaken dat de lancering van de Phone (4) zo kort na de Phone (3) niet genoeg verbeteringen met zich meebrengt. Nothing heeft dus meer tijd nodig om de Nothing Phone (4) overduidelijk beter te maken dan zijn voorganger.

Wel zal de fabrikant een nieuwe budget-smartphone introduceren. Zo kunnen we uitkijken naar de Phone (4a) en Phone (4a) Pro. De Pro-versie is eerder al opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten beschikt de Nothing Phone (4a) Pro over een 5080 mAh accu en een IP65-certificering. Ook verwachten we natuurlijk weer LED-verlichting aan de achterzijde, maar details over het design ontbreken nog. Verder krijgt de smartphone een beter scherm en snellere opslagruimte.

Pei geeft verder aan dat Nothing experimenteert met kleuren. In het geruchtencircuit wordt er gesproken over een roze uitvoering. Het is nog onduidelijk wanneer de introductie van de Nothing Phone (4a)-serie zal plaatsvinden, maar de Phone (3a) verscheen vorig jaar in maart op de markt.

