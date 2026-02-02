Samsung Galaxy Tab A9+, A11+ en Tab S10 Lite Ontvangen Januari-update

Samsung heeft dit weekend een nieuwe update uitgerold naar een aantal tablets van de fabrikant. Het gaat om de beveiligingsupdate van januari, die nu te downloaden is op de Galaxy Tab A9+, Galaxy Tab A11+ en Galaxy Tab S10 Lite.

De eerste beveiligingsupdate van dit jaar, met de onderstaande firmwareversies, bestaat uit 21 fixes voor het Android-besturingssysteem en 30 fixes voor Samsung’s eigen software. Daarnaast brengt de update voor de Galaxy Tab A11+ ook stabiliteitsverbeteringen met zich mee.

– Galaxy Tab A9+ – firmwareversie XXSAEZA1

– Galaxy Tab A11+ – firmwareversie XXU2AZA4

– Galaxy Tab S10 Lite – firmwareversie XXS3BZA3

De update staat nu klaar voor zowel de WiFi- als 5G-modellen van de tablets. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren’.

via [galaxyclub]