Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) Ontvangt Januari-update

Steeds meer Samsung Galaxy Watch-smartwatches ontvangen de eerste beveiligingsupdate van 2026. Zo staat de januari-update nu klaar voor de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic.

Nadat de beveiligingspatch van januari 2026 eerder al uitrolde naar de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4, staat dezelfde beveiligingsupdate nu ook klaar voor de Galaxy Watch 6-serie. De update met firmwareversie XXS1CZA1 is slechts 160MB groot en lijkt naast beveiligingsverbeteringen geen andere veranderingen met zich mee te brengen.

De update rolt als eerste uit naar de Bluetooth-versie van de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic. Ongetwijfeld zal de update spoedig ook uitrollen naar de 4G/LTE-modellen. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je in de Wearable-app op je telefoon handmatig op updates controleren via ‘Instellingen horloge‘ -> ‘Update horlogesoftware‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]