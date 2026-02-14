Beelden Tonen Motorola Edge 70 Fusion In Alle Kleuren

Er zijn verschillende renders opgedoken die de nog onaangekondigde Motorola Edge 70 Fusion van alle kanten laten zien. Uit de beelden kunnen we opmaken dat de smartphone in vijf verschillende kleur op de markt verschijnt.

De beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Het gaat om renders die de voor- achter- en zijkanten van de Motorola Edge 70 Fusion tonen. Motorola brengt de smartphone op de markt in een wit/zilveren uitvoering, twee groene modellen, een paarse variant en een zwarte variant.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Edge 70 Fusion over een 6,78-inch curved-AMOLED scherm met een 1,5K resolutie, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 5200 nits. Intern vinden we een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 7000mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een 32MP selfie-camera en een 50MP hoofdcamera.

De Motorola Edge 70 Fusion draait uit de doos op Android 16 en ontvangt waarschijnlijk drie OS-updates. Wanneer de introductie zal plaatsvinden is nog onduidelijk, maar de Edge 60 Fusion verscheen vorig jaar in april op de markt.

via [droidapp]