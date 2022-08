“Nothing Werkt Aan Lite-versie Van Nothing Phone (1)”

Het nieuwe bedrijf Nothing heeft onlangs zijn eerste smartphone aangekondigd. De Nothing Phone (1) valt op doordat de transparante achterkant is uitgerust met 900 LED’s. Volgens de geruchten werkt Nothing nu aan zijn tweede smartphone. Het zou gaan om een Lite-versie van de eerste Nothing Phone (1).

Volgens de bron is de nieuwe smartphone grotendeels uitgerust met dezelfde specificaties als de huidige Nothing Phone (1). Zo zou de smartphone beschikken over een Snapdragon 778G+-processor, een 6.55-inch 120Hz OLED-scherm en een 50 megapixel camera. Wel zal de Glyph-achterkant ontbreken en is het niet mogelijk om de smartphone draadloos op te laden.

Uiteraard krijgt de Lite-versie ook een lagere adviesprijs mee. Zo zal de voordeligste versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte volgens de berichten zo’n 300 euro kosten. De voordeligste versie van de huidige Nothing Phone (1) kost 469 euro. De introductie zal volgens de bron eind oktober plaatsvinden.

Belangrijk om te weten, Nothing ontkent het bestaan van een Lite-versie. Het kan dus zijn dat de bron onjuiste informatie heeft of dat Nothing het bestaan van de smartphone nog geheim wil houden. De toekomst zal het leren.

