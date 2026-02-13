Sony Introduceert WF-1000XM6 Oordopjes

Sony heeft zijn nieuwste premium draadloze oordopjes aangekondigd. De WF-1000XM6 hebben betere ANC dan de WF-1000XM5 en verschijnt opvallend genoeg voor een lagere adviesprijs op de markt.

In een tijdperk waar tech-producten steeds duurder worden is het leuk om te zien dat Sony de WF-1000XM6 voor een lagere adviesprijs op de markt brengt dan de WF-1000XM5. Met een prijskaartje van 300 euro blijven het dure oordopjes, maar de WF-1000XM5 verscheen tweeënhalf jaar geleden op de markt voor een adviesprijs van 320 euro.

De WF-1000XM6 biedt onder andere een 25% verbeterde ruisonderdrukking ten opzichte van de WF-1000XM5. Ook moet een grotere antenne zorgen voor een betere Bluetooth-connectiviteit en moet een nieuw ergonomisch ontwerp zorgen voor een betere draagcomfort. Daarnaast heeft ook de oplaadcase een nieuw design gekregen en moeten geavanceerde technologieën zorgen voor een goede gesprekskwaliteit waarbij stemmen duidelijk worden geïsoleerd van omgevingsgeluid.

Nieuwe processors en drivers moeten zorgen voor een verbeterde premium geluidsbeleving en het bedienen van de oordopjes werkt opnieuw via de aanraakgevoelige behuizing. Er is ondersteuning voor Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, 360 Reality Audio-compatibiliteit, een 10-bands equalizer, headtracking en Background Music Effect. De oordopjes hebben een accuduur van ongeveer 8 uur en in combinatie met de oplaadcase kun je ongeveer 24 uur naar muziek luisteren.

De WF-1000XM6 is vanaf deze maand verkrijgbaar in de kleuren Black en Platinum Silver, voor een adviesprijs van 300 euro.