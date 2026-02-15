Android 17 Beta 1 Uitgebracht

Google heeft de eerste bèta van Android 17 geïntroduceerd. De nieuwste versie van Android brengt verschillende vernieuwingen en nieuwe functies met zich mee en zal de aankomende maanden verder uitgebreid worden in nieuwe bèta-versies.

De eerste bèta-versie van Android 17, met codenaam Cinnamon Bun, is nu beschikbaar voor Pixel-smartphones. Android 17 krijgt onder andere een compacter instellingen-menu, zoals te zien is op screenshots van 9to5Google. Ook zijn de drie stipjes voor de volumebalk vervangen met een nieuw instellingen-icoontje. De grootste verandering is echter de ondersteuning voor adaptieve apps, waardoor apps zich kunnen aanpassen aan verschillende schermgroottes. Dit is bijvoorbeeld handig voor vouwbare smartphones, die een andere beeldverhouding hebben dan reguliere smartphones. Vooral wanneer je doet aan multitasken zijn adaptieve apps ideaal.

Ook nieuw is de ondersteuning voor Versatile Video Coding (VVC) en de mogelijkheid om makkelijker te wisselen tussen verschillende camerasensoren. Daarnaast moet het systeembeheer betere prestaties leveren door ongebruikte data/apps te verwijderen om meer geheugen vrij te maken. Als laatste introduceert Google de functie Handoff, waarbij je een app kunt starten op één apparaat en die vervolgens op een ander apparaat verder kunt gebruiken.

Google schrijft het volgende over Android 17.

“Vandaag brengen we de eerste bètaversie van Android 17 uit, waarmee we verdergaan met het bouwen van een platform dat privacy, veiligheid en verfijnde prestaties vooropstelt. Deze build zet ons werk voort voor meer aanpasbare Android-apps, introduceert aanzienlijke verbeteringen aan camera- en mediakansen, nieuwe tools voor het optimaliseren van connectiviteit en uitgebreide profielen voor begeleidende apparaten. Deze release benadrukt ook een fundamentele verschuiving in de manier waarop we nieuwe releases naar de ontwikkelaarsgemeenschap brengen, van het traditionele Developer Preview-model naar het Android Canary-programma.”

De update met versienummers CP21.260116.011.B1 en CP21.260116.011.A1 is beschikbaar voor de onderstaande toestellen:

– Pixel 6

– Pixel 6 Pro

– Pixel 6a

– Pixel 7

– Pixel 7 Pro

– Pixel 7a

– Pixel Tablet

– Pixel Fold

– Pixel 8

– Pixel 8 Pro

– Pixel 8a

– Pixel 9

– Pixel 9 Pro

– Pixel 9 Pro XL

– Pixel 9 Pro Fold

– Pixel 9a

– Pixel 10

– Pixel 10 Pro

– Pixel 10 Pro XL

– Pixel 10 Pro Fold.

bron [droidapp en AW]

afbeelding [9to5Google]