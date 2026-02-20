Prijs Nothing Phone (4a) Uitgelekt

Nothing zal de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro op 5 maart officieel introduceren. In het geruchtencircuit zijn de afgelopen weken echter al een hoop details uitgelekt, inclusief de vermoedelijke adviesprijs van de smartphones.

Volgens de bron Dealabs worden de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro een stuk duurder dan hun voorgangers. Dit is iets waarvoor oprichter Carl Pei al waarschuwde. De bron claimt dat de Nothing Phone (4a) ongeveer 400 euro kost. Per land kan de exacte prijs echter iets verschillen. Zo kost de smartphone in Duitsland en Spanje 389 euro en in Frankrijk, België en Italië 409 euro. Dit is voor de versie met 8GB werkgeheugen. Voor de uitvoering met 12GB werkgeheugen betalen we in Nederland waarschijnlijk 449 euro. Met deze prijzen is de Phone (4a) ongeveer 50 euro duurder dan de Phone (3a).

Bij de Nothing Phone (4a) Pro zien we een nog veel grotere prijsverhoging. Met een prijskaartje van 499 euro voor de 8GB versie en 569 euro voor de 12GB versie stijgt de prijs met maarliefst 90 euro.

Volgens de geruchten beschikt de Phone (4a) over een 6,78-inch scherm en de Phone (4a) Pro over een 6,83-inch scherm met een 144 Hz verversingssnelheid. De smartphone krijgt een aluminium behuizing met aan de achterzijde een Glyph Matrix. Achterop vinden we ook een driedubbele rear-camera. Alle drie de lenzen hebben een 50MP resolutie. Verder beschikken de smartphones over een Snapdragon 7s Gen 4-processor en een 5.400 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen.

De officiële introductie zal op 5 maart plaatsvinden en Dealabs claimt dat de Nothing Phone (4a) vanaf 12 maart verkrijgbaar is. De Pro-versie verschijnt op 26 maart op de markt.

via [AW]