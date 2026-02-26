Gerucht: “OnePlus 16 Krijgt Dunste Schermranden Ooit”

Een lange tijd was het dunner maken van schermranden een populaire trend, maar inmiddels beschikken vrijwel alle smartphones over dunne schermranden. Toch kan het nog dunner. Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 16 namelijk schermranden van slechts 0,8 millimeter.

Volgens de Chinese lekker Old Chen Air krijgt de OnePlus 16 de dunste randen rondom het scherm ooit. Het zou de eerste smartphone zijn met schermranden dunner dan 1 millimeter. 0,8 millimeter om precies te zijn. Ter vergelijking, de schermranden van de huidige OnePlus 15 zijn 1,15 millimeter dun. En dat is al erg dun.

OnePlus zal de OnePlus 16 weer uitrusten met high-end specificaties. Zo verwachten we onder andere een Snapdragon 8 Elite Gen 6-chipset. Ook krijgt de accu mogelijk een capaciteit van maar liefst 9000 mAh en bestaat de camera-setup onder andere over een 200MP hoofdlens en een 200MP telelens.

via [androidplanet]