Samsung Galaxy S23, S24 en A56 Ontvangen Februari-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van februari verder uit. Zo staat de februari-update nu klaar voor de Galaxy S23- serie, de Galaxy S24-serie en de Galaxy A56.

Een paar dagen geleden rolde Samsung de beveiligingsupdate van februari uit naar de Samsung Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6. Nu staat dezelfde update ook klaar voor de Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra en Galaxy A56. De update installeert de beveiligingspatch van februari 2026, die kwetsbaarheden aanpakt in het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil. Hierdoor ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

De update voor de Galaxy A56 is ongeveer 390MB groot, terwijl de update voor de Galaxy S24-serie een formaat heeft van 470MB. Naast beveiligingsverbeteringen kan de update ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

