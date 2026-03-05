Oppo Find X9 Ultra Krijgt Europese Release

Oppo heeft op het Mobile World Congress aangekondigd dat de Oppo Find X9 Ultra een internationale release krijgt, inclusief een Europese lancering. Wanneer dit precies zal plaatsvinden weten we nog niet.

Oppo bracht de Ultra-uitvoeringen van zijn Find-serie tot nu toe alleen in China op de markt, maar bij de aankomende Find X9 Ultra komt daar verandering in. Het is nog onduidelijk wanneer Oppo de Find X9 Ultra precies zal lanceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. Oppo laat alleen weten dat de wereldwijde introductie “zeer binnenkort” zal plaatsvinden. De geruchten spreken over een Europese lancering in het tweede kwartaal van 2026.

De fabrikant heeft nog geen specificaties gedeeld, maar belooft wel “professionele cameraprestaties“. Het zou gaan om het meest geavanceerde imaging-systeem dat Oppo ooit voor een smartphone heeft ontwikkeld. Zodra Oppo meer details deelt of specificaties uitlekken via het geruchtencircuit zullen wij dit met jullie delen.

via [droidapp]