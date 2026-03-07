Google Pixel-smartphones Ontvangen Maart-update

Google heeft de beveiligingsupdate van maart 2026 vrijgegeven. De nieuwe beveiligingspatch rolt direct uit naar de Pixel-apparaten van Google, waarna smartphones van andere fabrikanten snel zullen volgen.

Google rolt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit. Deze maandelijkse update bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. In totaal gaat het om maar liefst 129 patches voor kritieke en minder belangrijke kwetsbaarheden.

De maart-update rolt nu uit naar de Pixel-smartphones van Google en gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De komende weken zullen andere fabrikanten de maart-update ook uitrollen naar hun smartphones.

via [droidapp]