Motorola Start Bètaprogramma Voor Android 17

Ben jij een Motorola-gebruiker, dan kun je mogelijk al snel aan de slag met Android 17. Motorola is namelijk gestart met het bètaprogramma van de nieuwe Android-versie. Het bètaprogramma is beschikbaar voor verschillende smartphones.

Motorola heeft bekendgemaakt dat verschillende toestellen kunnen deelnemen aan het bètaprogramma van Android 17. Mensen die deelnemen aan het bètaprogramma kunnen de nieuwe functies en veranderingen van Android 17 alvast testen, voordat Motorola de stabiele versie van Android 17 uitrolt.

In Europa is het Android 17 bètaprogramma beschikbaar voor de Moto G57 en de Moto G57 Power. Op dit moment is er nog geen ondersteuning voor andere toestellen. Dat is opmerkelijk want je zou verwachten dat updates als eerste uitrollen naar de vlaggenschip-smartphones van de fabrikant. Het is onduidelijk of Motorola snel meer toestellen zal ondersteunen.

Mensen met een Moto G57 kunnen zich via deze link aanmelden en mensen met de Power-versie kunnen zich via deze link aanmelden. Het is belangrijk om te weten dat bèta-versies bugs kunnen bevatten. Daarom is deelnemen aan het bètaprogramma op eigen risico. Misschien is het verstandig om de Android 17-bèta te installeren op een toestel dat je niet dagelijks gebruikt.

via [droidapp]