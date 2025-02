Februari-update Voor Google Pixel-smartphones Fixt Problemen Met Android Auto

Google rolt elke maand een nieuwe beveiligingsupdate uit, die doorgaans bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in Android OS. De update van februari, die nu beschikbaar is voor de Pixel-smartphones, lost ook de problemen met Android Auto op.

De beveiligingsupdate van februari 2025 is nu te downloaden op de smartphones en tablet van Google. Uiteraard zal de update de beveiliging op de apparaten verbeteren, maar de update lost ook de audioproblemen in Android Auto op. Daarnaast is een bug opgelost die zorgt voor wegvallende bluetoothverbindingen met sommige accessoires.

De februari-update is vanaf nu te downloaden op de onderstaande apparaten.

– Google Pixel Fold

– Google Pixel 9 Pro Fold

– Google Pixel 9

– Google Pixel 9 Pro

– Google Pixel 9 Pro XL

– Google Pixel 8 Pro

– Google Pixel 8

– Google Pixel 8a

– Google Pixel 7 Pro

– Google Pixel 7

– Google Pixel 7a

– Google Pixel 6 Pro

– Google Pixel 6

– Google Pixel 6a

– Google Pixel Tablet

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw apparaat beschikbaar is, maar als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Systeem” -> “Systeem-update“.

via [androidplanet]